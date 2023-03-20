Samsung улучшит зум-камеру в Galaxy S24

Напомним, что смартфон Galaxy S23 от компании Samsung, а точнее целая линейка смартфонов, только недавно отправился в продажу и собрал просто массу призов и наград за качество снимков. Однако инсайдеров это не сильно смутило, потому что они уже сообщают новую информацию о грядущем смартфоне Galaxy S24. Поставщики секретных данных уверены, что производитель сделает акцент на второстепенной зум-камере, которая сейчас уже реализована просто отлично, но, конечно, всегда можно сделать лучше. Для этого производитель планирует установить второй датчик изображения на 200 Мп, который будет выполнять поставленную задачу по съёмке отдалённых объектов — для этого планируется улучшить оптическую стабилизацию и повысить разрешение.

Безусловно, пользователю не нужны снимки в разрешении 200 Мп, тем более когда речь идёт об увеличении объектов на большом расстоянии — такие снимки будут отнимать как минимум слишком много места. Но технологию пиксельного биннинга никто не отменял, так что в конечном итоге пользователи будут получать снимок в 12,5 Мп, который будет достаточно детализированным, светлым и крайне ярким, плюс не будет возникать проблем с изучением кадра на уровне пикселей. На текущий момент у смартфонов линейки и без того очень высокое качество снимков, но если производитель хочет улучшить зум-объектов, то никто, безусловно, против нее будет. Это вполне нормальная ситуация, так как основная камера уже и так на пределе своих возможностей.
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