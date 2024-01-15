Samsung упростит камеры в Galaxy S24 Ultra

До свежей презентации Galaxy Unpacked от компании Samsung осталось не так уж много времени, так что, вероятно, большинству пользователей, которые хотя бы иногда читают новости по этому вопросу, уже известны основные характеристики Galaxy S24 Ultra. В том числе пользователи должны быть в курсе новостей о том, что новый гаджет получит снижение оптического зума с 10x до 5x, что, безусловно, понравится далеко не всем пользователям. Тем не менее, несмотря на то, что Samsung, кажется, делает шаг назад, инсайдеры уверены, что качество изображения, полученного на камеру с 5-кратным зумом в Galaxy S24 Ultra, значительно превосходит кадры, полученные с Galaxy S23 Ultra.

К сожалению, на текущий момент у инсайдера под ником Ice Universe нет образцов изображений для прямого сравнения, так что мы можем лишь поверить или не поверить его заявлениям, но он уверен, что камера с 5-кратным зумом у Galaxy S24 Ultra даёт лучшие результаты, так что в конечном итоге пользователи не будут разочарованы. По его словам, снимки, сделанные прошлогодним флагманом, не могут похвастаться достаточно высокой детализацией, тогда как в свежем флагмане эту проблему исправят. Кроме того, в условиях слабого освещения камера должна увеличивать значение ISO для захвата большего количества деталей. Но на текущий момент это всего лишь предположения инсайдера, потому что реальных снимков нет, да и в целом информация о различного рода упрощениях в новом флагмане выглядит слегка странной.