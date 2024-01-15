Samsung упростит камеры в Galaxy S24 Ultra

К сожалению, на текущий момент у инсайдера под ником Ice Universe нет образцов изображений для прямого сравнения, так что мы можем лишь поверить или не поверить его заявлениям, но он уверен, что камера с 5-кратным зумом у Galaxy S24 Ultra даёт лучшие результаты, так что в конечном итоге пользователи не будут разочарованы. По его словам, снимки, сделанные прошлогодним флагманом, не могут похвастаться достаточно высокой детализацией, тогда как в свежем флагмане эту проблему исправят. Кроме того, в условиях слабого освещения камера должна увеличивать значение ISO для захвата большего количества деталей. Но на текущий момент это всего лишь предположения инсайдера, потому что реальных снимков нет, да и в целом информация о различного рода упрощениях в новом флагмане выглядит слегка странной.