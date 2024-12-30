Samsung упустила контракт на Snapdragon 8 Elite Gen 2

Проблемы, с которыми компания Samsung столкнулась в разработке технологического процесса 3-нм, вынудили Qualcomm полностью передать заказы на производство следующего поколения процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 2 тайваньской компании TSMC. Стоит отметить, что компания Qualcomm неоднократно пыталась выстроить цепочку поставок с участием двух производителей, но эти усилия оказались безуспешными, поскольку Samsung до сих пор не смогла преодолеть свои производственные трудности. Тем не менее, по информации инсайдеров, компания Samsung нацелилась на Snapdragon 8 Elite Gen 3, и Qualcomm поручила ей разработать прототип на 2-нм техпроцессе ко второй половине 2026 года. При этом стоит понимать, что задержки в производственных планах Samsung также означают, что её собственный чип Exynos 2500 не будет готов вовремя.

Поэтому серия Galaxy S25 выйдет исключительно с процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 2, хотя ранее предполагалось, что производитель хочет задействовать свои собственные чипы. Но теперь Samsung помимо разработки техпроцесса в 3 нанометра работает ещё и над техпроцессом в 2 нанометра. Но времени у неё на самом деле не так уж много — Snapdragon 8 Elite Gen 3, конечно, не появится до четвёртого квартала 2026 года, но ведь это всего два года на то, чтобы перейти от неудачных 3 нанометров к технологии будущего. Но если в итоге Samsung удастся стабильно производить достаточное количество кремниевых пластин каждый месяц, она снова может войти в гонку за процессоры нового поколения.