Samsung установит в Galaxy S24 Ultra передовую камеру

Согласно информации, полученной от надёжного источника GalaxyClub, Galaxy S24 Ultra станет первым смартфоном в серии S, оснащённым 5-кратным телеобъективом. Аналогичный датчик ранее был замечен в Galaxy Note 20 Ultra и никогда не появлялся в устройствах серии S. Если вы следите за всем, что выпускает компания Samsung, то знаете, что Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra используют комбинацию 3-кратного и 10-кратного оптического телеобъектива. Однако с Galaxy S24 Ultra компания Samsung собирается изменить комбинацию камер, и хотя мы не уверены, заменит ли производитель 3-кратный или 10-кратный телеобъектив, это точно выглядит хорошим изменением в основной системе камер.

К сожалению, на данный момент мы не знаем, какие ещё функции получит Galaxy S24 Ultra. Однако есть небольшая надежда, что Samsung добавит переменную диафрагму, потому что эта функция отсутствует в смартфонах компании, хотя производители-конкуренты уже какое-то время используют данное преимущество. Если верить информации инсайдеров, релиз Galaxy S24 Ultra запланирован на первый квартал 2024 года, и можно ожидать, что устройство получит передовую основную камеру на 200 Мп, новый процессор и, вероятно, более современный дисплей. Мы знаем, что Samsung не собирается сильно менять дизайн, так что визуальных изменений будет очень мало, если они вообще будут. Но вот система камер, скорее всего, будет вызывать особый интерес среди потенциальных покупателей флагмана.