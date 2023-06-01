Samsung установит в Galaxy S24 Ultra передовую камеру

Согласно информации, полученной от надёжного источника GalaxyClub, Galaxy S24 Ultra станет первым смартфоном в серии S, оснащённым 5-кратным телеобъективом. Аналогичный датчик ранее был замечен в Galaxy Note 20 Ultra и никогда не появлялся в устройствах серии S. Если вы следите за всем, что выпускает компания Samsung, то знаете, что Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra используют комбинацию 3-кратного и 10-кратного оптического телеобъектива. Однако с Galaxy S24 Ultra компания Samsung собирается изменить комбинацию камер, и хотя мы не уверены, заменит ли производитель 3-кратный или 10-кратный телеобъектив, это точно выглядит хорошим изменением в основной системе камер.

К сожалению, на данный момент мы не знаем, какие ещё функции получит Galaxy S24 Ultra. Однако есть небольшая надежда, что Samsung добавит переменную диафрагму, потому что эта функция отсутствует в смартфонах компании, хотя производители-конкуренты уже какое-то время используют данное преимущество. Если верить информации инсайдеров, релиз Galaxy S24 Ultra запланирован на первый квартал 2024 года, и можно ожидать, что устройство получит передовую основную камеру на 200 Мп, новый процессор и, вероятно, более современный дисплей. Мы знаем, что Samsung не собирается сильно менять дизайн, так что визуальных изменений будет очень мало, если они вообще будут. Но вот система камер, скорее всего, будет вызывать особый интерес среди потенциальных покупателей флагмана.
Honor Magic5 Ultimate оценен в 965 долларов …
Компания Honor представила в Китае смартфон Magic5 Ultimate, который отличается от ранее выпущенного Magi…
Зеленый Realme 11 Pro+ показали на фото …
Компания Realme поделилась качественными фотографиями смартфона Realme 11 Pro+ в зелёной расцветке. Кон…
TECNO привезла в Россию складной смартфон PHANTOM V Fold…
Сегодня компания TECNO официально анонсировала старт продаж новейшего складного смартфона PHANTOM V Fold …
В Китае будут производить дисплеи с очень тонкой рамкой…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что большинство дисплеев для текущих гаджето…
Жёлтый iPhone 14 Plus уже раскупили в Китае …
Китайская торговая площадка JD.com объявила, что желтый вариант iPhone 14 Plus был раскуплен на этапе пре…
Motorola Edge+ (2023) представлен официально…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge+ (2023), которая получила вполне…
Huawei Nova Y91 с АКБ на 7000 мАч вышел в России …
Отечественный ритейлер DNS начал продажи смартфона Huawei Nova Y91, который недавно вышел в Китае. Его гл…
Samsung не будет улучшать камеру в Galaxy Z Fold5…
Чем ближе релиз смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, тем больше информации о грядущих нововведениях пользова…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor