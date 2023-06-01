Samsung установит в Galaxy S24 Ultra передовую камеру

К сожалению, на данный момент мы не знаем, какие ещё функции получит Galaxy S24 Ultra. Однако есть небольшая надежда, что Samsung добавит переменную диафрагму, потому что эта функция отсутствует в смартфонах компании, хотя производители-конкуренты уже какое-то время используют данное преимущество. Если верить информации инсайдеров, релиз Galaxy S24 Ultra запланирован на первый квартал 2024 года, и можно ожидать, что устройство получит передовую основную камеру на 200 Мп, новый процессор и, вероятно, более современный дисплей. Мы знаем, что Samsung не собирается сильно менять дизайн, так что визуальных изменений будет очень мало, если они вообще будут. Но вот система камер, скорее всего, будет вызывать особый интерес среди потенциальных покупателей флагмана.