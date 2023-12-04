Samsung установит в Galaxy S25 сенсор от Sony

Нужно понимать, что компания Samsung активно использует технологии из своих предыдущих смартфонов в новых флагманах, потому что в некоторых областях развитие технологий не настолько заметное, чтобы каждый год демонстрировать что-то невероятное. Например, серия смартфонов Galaxy S23 использует те же датчики, что и серия Galaxy S22, а предстоящая серия Galaxy S24 будет использовать те же датчики изображения, что и текущая линейка флагманских смартфонов компании. Если верить информации инсайдеров, компания Samsung может существенно изменить камеры только с запуском смартфонов Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus.

Кроме того, и это даже интереснее, инсайдеры сообщают, что Galaxy S25 и его вариант с индексом Plus не будут использовать камеру ISOCELL от самой компании Samsung, потому что в этом направлении производитель просто перестал развиваться — растёт разрешение, но не качество. Вместо этого Samsung собирается использовать для этих смартфонов сенсор от компании Sony, что позволит компании предоставить более существенный прирост качества изображения в конечном итоге. К сожалению, источник не раскрыл модель камеры или размер сенсора, который будет использоваться в устройствах линейки Galaxy S25, но можно сказать с уверенностью, что Samsung не отказалась бы от своих собственных датчиков, если бы камера конкурента не была сильно лучше. При этом желающим купить смартфон серии Galaxy S24 придётся обойтись сенсорами прошлого поколения.