Samsung устранит уязвимость безопасности датчика отпечатков пальцев Galaxy S10

Ранее на этой неделе пользователи Samsung Galaxy S10 обнаружили, что ультразвуковой датчик отпечатков пальцев имеет уязвимость и может быть вскрыт любым человеком. Одна женщина обнаружила, что может использовать свой большой палец левой руки, чтобы разблокировать телефон, когда был зарегистрирован другой палец. Более того, даже ее муж мог разблокировать телефон своим пальцем.

Компания Samsung заявила, что проводит внутреннее расследование, и повторила, что пользователям рекомендуется приобретать и использовать только авторизованные аксессуары Samsung, специально предназначенные для продуктов Samsung. Производитель выпустит программный патч для исправления безопасности, и чтобы пользователи пока воздерживаются от использования датчика отпечатков пальцев до начала обновления.