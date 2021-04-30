Samsung уступила лидерство Apple

Недавний отчет Canalys показал, что южнокорейский гигант Samsung сумел вернуть себе лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов в первом квартале этого годаи обогнал Apple. Однако в другом отчете Strategy Analytics утверждается, что Samsung больше не является ведущим продавцом смартфонов 5G в мире. Теперь эта корона принадлежит Apple, поскольку в первом квартале этого года она продала больше всего смартфонов с поддержкой 5G. Линейка Apple iPhone 12, выпущенная в октябре прошлого года, является первой от компании, которая поддерживает подключение к сотовой сети 5G. Что удивительно, так это то, что Samsung опустилась на четвертую позицию, а ее доля на рынке смартфонов 5G снизилась с 34,6 процента за тот же период прошлого года до всего 12,7 процента.

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