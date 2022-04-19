Samsung увеличит использование чипов Exynos в телефонах среднего и бюджетного уровня

Samsung является одним из немногих мировых производителей смартфонов, которые производят собственные чипсеты. Однако, в отличие от Apple, южнокорейский гигант также использует для своих смартфонов чипы Qualcomm и MediaTek. Но похоже, что компания собирается изменить свою стратегию использования процессоров в своих смартфонах, поскольку она стремится увеличить использование собственных чипов Exynos.

Согласно новому отчету, Samsung Electronics теперь переключает свое внимание на смартфоны Galaxy A-серии и Galaxy M-серии. Тем самым компания намекает на смещение своего внимания с развитых стран на развивающиеся рынки. В отчете добавляется, что в рамках этой стратегии южнокорейский гигант также намерен увеличить использование собственных чипсетов в смартфонах среднего и бюджетного уровня. В соответствии с этим компания использовала процессор Samsung Exynos 850 в недавно выпущенном смартфоне Galaxy A13 4G на рынке Северной Америки.