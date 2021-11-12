Samsung увеличит производство складных устройств в следующем году

Samsung планирует значительно увеличить количество выпускаемых складных телефонов в следующем году, чтобы подготовиться к увеличению продаж, сообщает The Elec, получившая документ с указанием производственных планов. Разбивка между сериями Galaxy S, Z и A довольно интересна, особенно для моделей каждой серии.

Компания планирует выпустить 6,9 миллиона единиц Samsung Galaxy Z Flip4 и 2,9 миллиона единиц Z Fold4. Для сравнения: модели 2021 года нацелены на 4 миллиона для Z Flip3 и 3 миллиона для Z Fold3. Это означает, что цель для более крупного Fold останется практически неизменной, прирост производства и продаж будет полностью обеспечен меньшим и более доступным Flip. Согласно документу, Samsung планирует выпустить 14 миллионов телефонов Galaxy S22, 8 миллионов S22 + и 11 миллионов S22 Ultra что также удвоится по сравнению с телефоном Note того года с более тесной интеграцией S Pen.