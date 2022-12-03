Samsung увеличит внешний экран Galaxy Z Flip 5

Сегодня появилась достаточно интересная информация про смартфон Galaxy Z Flip5, которая позволяет примерно понять то, над чем сейчас работает компания Samsung. Дело в том, что инсайдеры раскрыли данные о возможном увеличении дисплея, расположенного на внешней стороне устройства, что пока что выглядит более чем вероятным событием. Причина, по которой производитель может желать увеличить дисплей, заключается в большом наборе функций, которые можно на нём реализовать и тем самым переманить владельцев первых трёх поколений складного смартфона. Пока что им не дали ничего такого, чтобы они бросили всё и отправились покупать четвёртое поколений, но с релизом Galaxy Z Flip5 ситуация может сильно измениться в другом направлении.

Если внешний дисплей будет больше, размером с экран умных часов, например, то на него можно вывести больше уведомлений, позволить даже отвечать на звонки или отклонять их в более удобном формате, плюс у пользователя будет возможность отказаться от носимой электроники, ведь смартфон с внешним дисплеем такого размера вполне справляется с поставленной задачей и так. При этом увеличение дисплея понравится не всем, ведь если второй экран станет более полноценным, то его будут использовать чаще и энергия батареи тоже будет израсходоваться быстрее. Но пока что это лишь слухи и наверняка сказать что-то про Galaxy Z Flip5 будет крайне проблематично, особенно если учитывать, что релиз Galaxy Z Flip4 был относительно недавно.