Samsung уволит почти треть своих сотрудников

Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Samsung планирует значительно сократить численность своих сотрудников в отделах продаж, маркетинга и административных подразделениях, чтобы повысить эффективность работы. Да, 2024 год оказался тяжёлым для многих секторов экономики, и IT-индустрия пострадала одной из первых. Intel сократила около 10000 своих сотрудников, Microsoft провела увольнения в подразделении Xbox, а теперь настала очередь Samsung, которая, как сообщается западными инсайдерами, сократит до трети сотрудников в определённых отделах. По данным Reuters, компания планирует уволить около 15% сотрудников в отделах продаж и маркетинга и до 30% административного персонала к концу этого года. Этот план был подтверждён несколькими источниками, пожелавшими остаться анонимными в силу конфиденциальности вопроса.

Увольнения начнутся с зарубежных филиалов компании и Samsung уже направила соответствующие инструкции своим дочерним компаниям с указанием реализовать план до конца 2024 года. Это уже затронуло Samsung India, где многие сотрудники среднего звена лишились работы, а около 200 руководителей были уволены в связи с замедлением бизнеса в регионе. Хотя персонал в отделах продаж, маркетинга и администрации окажется под ударом, производственные сотрудники не столкнутся с аналогичными сокращениями. Это хорошая новость, потому что отдел продаж никак не влияет на технологии в новых смартфонах.