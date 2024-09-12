Samsung уволит почти треть своих сотрудников

Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Samsung планирует значительно сократить численность своих сотрудников в отделах продаж, маркетинга и административных подразделениях, чтобы повысить эффективность работы. Да, 2024 год оказался тяжёлым для многих секторов экономики, и IT-индустрия пострадала одной из первых. Intel сократила около 10000 своих сотрудников, Microsoft провела увольнения в подразделении Xbox, а теперь настала очередь Samsung, которая, как сообщается западными инсайдерами, сократит до трети сотрудников в определённых отделах. По данным Reuters, компания планирует уволить около 15% сотрудников в отделах продаж и маркетинга и до 30% административного персонала к концу этого года. Этот план был подтверждён несколькими источниками, пожелавшими остаться анонимными в силу конфиденциальности вопроса.

Увольнения начнутся с зарубежных филиалов компании и Samsung уже направила соответствующие инструкции своим дочерним компаниям с указанием реализовать план до конца 2024 года. Это уже затронуло Samsung India, где многие сотрудники среднего звена лишились работы, а около 200 руководителей были уволены в связи с замедлением бизнеса в регионе. Хотя персонал в отделах продаж, маркетинга и администрации окажется под ударом, производственные сотрудники не столкнутся с аналогичными сокращениями. Это хорошая новость, потому что отдел продаж никак не влияет на технологии в новых смартфонах.
Смартфон HMD Ridge Pro получит 50-Мп селфи-камеру …
Сетевые источники раскрыли дизайн и характеристики смартфона HMD Ridge Pro, который еще не был представле…
Samsung сделает Galaxy Z Flip6 существенно дороже…
Некоторое время назад в интернет утекла информация о ценах на предстоящий складной флагман Samsung Galaxy…
HMD Хочет возродить дизайн Lumia 1020…
Сегодня появилась информация о том, что компания HMD решила вернуться к дизайну Lumia в рамках разработки…
DxOMark высоко оценили камеру в Honor 200 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 200 Pro, который…
Смартфон Huawei Mate 70 получит 3D-зум …
Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 70, которая …
Представлен смартфон HMD Skyline …
Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью Skyline, которая появится в продаже в августе по це…
Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Snapdragon 8 Gen 4…
Несколько месяцев назад на просторах интернета появились слухи о том, что серия смартфонов Samsung Galaxy…
Realme раскрыла характеристики флагмана GT6…
Вчера компания Realme официально сообщила, что грядущая модель GT6, которая будет представлена уже 20 июн…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor