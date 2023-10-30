Samsung уже готовит к релизу Exynos 2500

В своё время процессор Exynos 2400 показал впечатляющую производительность, но он всё равно уступает конкурентам, так что, по всей видимости, Samsung выделяет значительные ресурсы для создания куда более производительного процессора Exynos 2500. И, согласно последним слухам, этот процессор нового поколения будет оснащён графическим процессором AMD, основанным на архитектуре RDNA4, а также более быстрой и эффективной оперативной памятью. Слухи от западных журналистов утверждают, что Exynos 2500 будет обладать весьма впечатляющими даже по современным меркам характеристиками. Например, если процессор Exynos 2400 использует графический процессор Xlicpse 940, основанный на архитектуре RDNA3 от AMD, то новый процессор будет иметь графический процессор RDNA4, хотя точное название и прочие интересные детали пока что никто не раскрывает.

Однако более современная архитектура подразумевает, что новый графический процессор RDNA4 позволит обеспечить более высокую производительность при трассировке лучей, хотя на текущий момент на рынке не так много релизов, способных эту трассировку лучей продемонстрировать. Кроме того, инсайдеры заявили, что у нового процессора будет реализована поддержка оперативной памяти LPDDR5T. В теории это должно положительно сказаться на производительности смартфона в целом, но, с другой стороны, нужно понимать, что все эти улучшения в конечном итоге скажутся и на стоимости процессора на момент его релиза.