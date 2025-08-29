Samsung уже готовит второе поколение техпроцесса 2 нм

В июле этого года стало известно, что Samsung заключила крупнейший контракт с Tesla на сумму 16,5 миллиарда долларов. Согласно договорённости, корейский производитель будет поставлять автокомпании чипы, изготовленные по 2-нм GAA-техпроцессу. Для Samsung это важный прорыв — если проект будет развиваться без сбоев, компания сможет закрепить за собой долгосрочное партнёрство с новым клиентом. По данным ZDNet, главная цель Samsung — наладить массовое производство чипа AI6, который Tesla планирует использовать в системе FSD следующего поколения, а также в робототехнике и дата-центрах. В основу ляжет техпроцесс SF2P, запуск которого намечен на следующий год. Он обещает 12-процентный прирост производительности и 25-процентное улучшение энергоэффективности по сравнению с первым поколением 2-нм технологий.

Известно, что базовый дизайн SF2P уже завершён, что подчёркивает серьёзные намерения Samsung вывести своё производство на уровень конкуренции с TSMC. Правда, информации о выходе годных кристаллов во втором поколении 2-нм техпроцесса пока нет. Эксперты отмечают, что Samsung сперва нужно сосредоточиться на стабилизации первого поколения, а только потом запускать производство второго поколения с различными улучшениями. Samsung рассчитывает, что спрос на 2-нм пластины сохранится в течение как минимум четырёх лет. Именно поэтому компания уже начала разработку третьего поколения — SF2P+, запуск которого намечен через два года.