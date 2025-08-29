Samsung уже готовит второе поколение техпроцесса 2 нм

В июле этого года стало известно, что Samsung заключила крупнейший контракт с Tesla на сумму 16,5 миллиарда долларов. Согласно договорённости, корейский производитель будет поставлять автокомпании чипы, изготовленные по 2-нм GAA-техпроцессу. Для Samsung это важный прорыв — если проект будет развиваться без сбоев, компания сможет закрепить за собой долгосрочное партнёрство с новым клиентом. По данным ZDNet, главная цель Samsung — наладить массовое производство чипа AI6, который Tesla планирует использовать в системе FSD следующего поколения, а также в робототехнике и дата-центрах. В основу ляжет техпроцесс SF2P, запуск которого намечен на следующий год. Он обещает 12-процентный прирост производительности и 25-процентное улучшение энергоэффективности по сравнению с первым поколением 2-нм технологий.

Известно, что базовый дизайн SF2P уже завершён, что подчёркивает серьёзные намерения Samsung вывести своё производство на уровень конкуренции с TSMC. Правда, информации о выходе годных кристаллов во втором поколении 2-нм техпроцесса пока нет. Эксперты отмечают, что Samsung сперва нужно сосредоточиться на стабилизации первого поколения, а только потом запускать производство второго поколения с различными улучшениями. Samsung рассчитывает, что спрос на 2-нм пластины сохранится в течение как минимум четырёх лет. Именно поэтому компания уже начала разработку третьего поколения — SF2P+, запуск которого намечен через два года.
Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг AnTuTu…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80…
Realme P4 Pro 5G оценили в 285 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью P4 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой од…
Nothing Phone (3) появился в продаже …
Компания Nothing выпустила в продажу смартфон Phone (3), который стоит в Европе 800 и 900 евро за версии …
iQOO 15 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне iQOO 1…
Результаты тестов Google Pixel 10 Pro XL слили в сеть…
Всего через два дня Google официально покажет линейку Pixel 10 вместе с новым процессором Tensor G5. Это …
HONOR X70 5G появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу на домашний китайский рынок смартфон X70 5G, который оценен от 195 дол…
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
Nothing Phone (3) не получит флагманский процессор …
Недавно компания Nothing объявила, что Nothing Phone (3) станет её первым по-настоящему флагманским смарт…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor