Samsung уже сертифицировала Galaxy A55

Теперь, когда Samsung завершила процесс запуска серии флагманских смартфонов Galaxy S24, компания сосредоточилась на своих более доступных устройствах серии A. Например, смартфоны Galaxy A35 и Galaxy A55 должны быть официально представлены в ближайшие месяцы, что вполне объяснимо графиком релизов предыдущих моделей. Например, Galaxy A54 и A34 были выпущены в марте прошлого года, так что если Samsung следует тому же графику релизов для новых моделей, в ближайшем будущем появится куда больше интересных новинок. Безусловно, нужно понимать, что Galaxy A55 и Galaxy A35 будут среднебюджетными устройствами, которые заимствуют элементы дизайна у флагманских гаджетов серии Galaxy S24.

Кроме того, новые смартфона также будут иметь выступ на боковой грани, на котором будут размещены различные аппаратные клавиши, что является весьма интересным решением, которое ранее не применялось. Кроме того, теперь в сети появилась официальная сертификация нового гаджета компании, в которой раскрываются все характеристики устройства. Речь идёт о сертификации смартфона Galaxy A55, данные о котором инсайдеры сегодня слили в интернет. Исходя из этих данных, новый смартфон будет оснащён 5G-модемом и, вероятно, будет работать на базе процессора Exynos 1480, который появился в Geekbench несколько месяцев назад и продемонстрировал удивительно высокую производительность. К сожалению, никакого прорыва в характеристиках ждать не стоит — это минорный апдейт прошлогоднего устройства.