Samsung уже сертифицировала Galaxy A55

Кроме того, новые смартфона также будут иметь выступ на боковой грани, на котором будут размещены различные аппаратные клавиши, что является весьма интересным решением, которое ранее не применялось. Кроме того, теперь в сети появилась официальная сертификация нового гаджета компании, в которой раскрываются все характеристики устройства. Речь идёт о сертификации смартфона Galaxy A55, данные о котором инсайдеры сегодня слили в интернет. Исходя из этих данных, новый смартфон будет оснащён 5G-модемом и, вероятно, будет работать на базе процессора Exynos 1480, который появился в Geekbench несколько месяцев назад и продемонстрировал удивительно высокую производительность. К сожалению, никакого прорыва в характеристиках ждать не стоит — это минорный апдейт прошлогоднего устройства.