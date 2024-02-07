Samsung уже сертифицировала Galaxy A55

Теперь, когда Samsung завершила процесс запуска серии флагманских смартфонов Galaxy S24, компания сосредоточилась на своих более доступных устройствах серии A. Например, смартфоны Galaxy A35 и Galaxy A55 должны быть официально представлены в ближайшие месяцы, что вполне объяснимо графиком релизов предыдущих моделей. Например, Galaxy A54 и A34 были выпущены в марте прошлого года, так что если Samsung следует тому же графику релизов для новых моделей, в ближайшем будущем появится куда больше интересных новинок. Безусловно, нужно понимать, что Galaxy A55 и Galaxy A35 будут среднебюджетными устройствами, которые заимствуют элементы дизайна у флагманских гаджетов серии Galaxy S24.

Кроме того, новые смартфона также будут иметь выступ на боковой грани, на котором будут размещены различные аппаратные клавиши, что является весьма интересным решением, которое ранее не применялось. Кроме того, теперь в сети появилась официальная сертификация нового гаджета компании, в которой раскрываются все характеристики устройства. Речь идёт о сертификации смартфона Galaxy A55, данные о котором инсайдеры сегодня слили в интернет. Исходя из этих данных, новый смартфон будет оснащён 5G-модемом и, вероятно, будет работать на базе процессора Exynos 1480, который появился в Geekbench несколько месяцев назад и продемонстрировал удивительно высокую производительность. К сожалению, никакого прорыва в характеристиках ждать не стоит — это минорный апдейт прошлогоднего устройства.
Samsung Galaxy A55 засветился в базе FCC …
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A55, который …
OnePlus Ace 3 готов к выходу …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station раскрыл дату презентации смартфона OnePlus…
Nothing Phone (2a) показали на рендере …
В сети появилось первое изображение смартфона Nothing Phone (2a), который еще не был представлен официаль…
Анонсирован смартфон Xiaomi Civi 3 Strawberry Bear…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов лимитированным изданием модели Xiaomi Civi 3, которое пр…
Samsung Exynos 2400 не тянет Genshin Impact на высоких настр…
Новый мобильный процессор Exynos 2400 от компании Samsung продемонстрировал отличную производительность, …
Meizu 21 порадует своим звучанием …
Компания Meizu опубликовала новый тизер, посвященный еще не представленному флагману Meizu 21. На этот на…
OnePlus 12 официально представят 5 декабря…
Появилась официальная информация о том, что компания OnePlus представит свой новый флагманский смартфон в…
Huawei Mate 60 бьет рекорды продаж в Китае …
В прошлом году мы писали о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 60 вызвали ажиотаж на родном для пр…
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor