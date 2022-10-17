Samsung уже тестирует Galaxy S23 в бенчмарках

Ни для кого не секрет, что смартфоны, которые ещё не представлены официально, всегда сливают в сеть задолго до того, как они будут представлены на мероприятии той или иной компании. Это связано как минимум с тем, что перед релизом смартфоны тестируют в различных бенчмарках, а эти бенчмарки сливают данные из открытых баз в сеть. Например, буквально вчера инженеры компании Samsung протестировали смартфон Galaxy S23 в различных синтетических тестах, а потом эта информация появилась в открытых источниках — оказалось, что флагман нового поколения получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. Это очень интересное решение со стороны производителя, который многие годы работал над собственными процессорами и хотел уйти от зависимости от крупных производителей.

Например, данный процессор не будет предоставлять какой-то значительный прирост производительности. С большой долей вероятности его не будет вообще, так как сейчас производители чипов больше сконцентрированы на различных дополнительных компонентах для работы с искусственным интеллектом, обработки фотографий или видео в ночное время суток, плюс модули беспроводной связи и так далее. Соответственно, Samsung могла бы использовать и собственные чипы, но, вероятно, это не так уж важно в конечном итоге. Сейчас компания медленно, но уверенно уходит на второй план на фоне iPhone 14, так что производителю нужно что-то придумать, чтобы вернуться на пик популярности.
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