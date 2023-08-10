Samsung уже тестирует более мощную версию Exynos 2400

Появилась свежая информация о том, что процессор Exynos 2400 протестировали при более высокой тактовой частоте, чем та, о которой ранее заявляли поставщики секретной информации. Производительное ядро (в сети его ещё называют супер-ядром) Exynos 2400 в настоящее время работает на частоте 3,20 ГГц, согласно данным, опубликованным инсайдером Quadrans Muralis. Это значит, что процессор получил прирост тактовой частоты в 0,1 ГГц. Хотя это может показаться незначительным изменением, стоит напомнить, что этот процессор должен обеспечивать работу в крайне компактном корпусе смартфона, так что любое даже минимальное повышение производительности, которое можно достичь без необходимости существенно нагревать смартфон, можно считать огромным успехом.

Exynos 2400 в конечном итоге столкнётся со Snapdragon 8 Gen 3, так что производителю необходимо использовать все преимущества, которые он только может получить. Впрочем, уже сейчас можно сказать что как минимум на бумаге процессор Samsung конкуренту уже проиграл. Согласно синтетическим тестам, смартфон Galaxy S24 Plus с грядущим процессором Qualcomm на базе производительного ядра Cortex-X4 работал на частоте 3,30 ГГц, так что он уже сейчас быстрее, чем супер-ядро Exynos 2400. Тем не менее, Exynos 2400 имеет преимущество в виде 10-ядерной конфигурации, которая позволит совершенно спокойно побеждать в многоядерных тестах и приложениях, которые умеют работать с несколькими ядрами.