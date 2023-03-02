Samsung уже тестирует новый шарнир для Galaxy Z Fold 5

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что компания Samsung планирует использовать в своём новом складном смартфоне Galaxy Z Fold 5 уникальный в своём роде шарнир, который позволит сделать устройство тоньше, легче и прочнее. К сожалению, помимо этого слуха никакой точной информации о технических особенностях нового шарнира никто предоставить не может, но сегодня появилась информация о том, что компания Samsung уже начала работать по этому направлению и что новый шарнир Galaxy Z Fold 5 уже проходит стадию испытаний. Здесь стоит понимать, что на самом деле просто взять и выпустить складной смартфон довольно трудно, потому что нужно сначала провести ряд тестов по прочности механизма складывания гаджета — без этого в продажу он не отправится.

Кроме того, пока что инсайдеры говорят лишь о начале тестирования нового шарнира, то есть пока что компания ещё не знает будет ли он достаточно прочным или нет. Это можно будет узнать только после того, как смартфон в паре с этим шарниром согнут несколько тысяч раз. С другой стороны, если предыдущие поколения смартфонов компании Samsung отлично справлялись с поставленной задачей, то сейчас проблем с новым шарниром тоже быть не должно. Так что если вы давно хотели себе именно складной гаджет, то стоит подождать, пока компания официально представит Galaxy Z Fold 5 — есть мнение, что компания вкладывает массу ресурсов в этот смартфон, так что у него будет гораздо более интересная конструкция и характеристики.