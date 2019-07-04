Samsung уже запустил массовое производство смартфона Galaxy A30s

Смартфон уже запустили в массовое производство. Весь процесс происходит на индийском заводе в городе Ноида. Это значит, что выход Galaxy A30s не за горами. Предположительно, аппарат анонсируют в следующем месяце.

Galaxy A30s станет немного улучшенной версией обычного Galaxy A30. Смартфон, скорее всего, получит такой же Infinity-U дисплей с FHD+ разрешением. Новинку оснастят фирменным процессором Exynos 7904 и 3/4 ГБ ОЗУ. Работать аппарат будет на Android 9 Pie с оболочкой One UI. Ему также приписывают двойную или тройную камеру и порт для зарядки USB-C.