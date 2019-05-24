Samsung в новом обновлении улучшил фото возможности смартфонов Galaxy S10

Samsung продолжает улучшать трио флагманских смартфонов Galaxy S10. Производитель выпустил очередное обновление системы для устройств.

Прошивка вышла сразу для Galaxy S10, Galaxy S10 Plus и Galaxy S10e. В ней разработчики компании добавили майский патч безопасности и поработали над камерой смартфонов, сильно улучшив ночной режима съёмки Night mode и функцию Live Focus. Теперь с помощью неё можно делать фотографии не только на основной сенсор, но и на телевик и широкоугольный объектив. Примеры фотографий с обновлённым Night mode можно посмотреть ниже:

Обновление пока получают пользователи смартфонов в Швейцарии. В ближайшие дни прошивка станет доступна и в других странах.