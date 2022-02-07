Samsung выпускает крупное обновление программного обеспечения для серии Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic получают крупное обновление программного обеспечения, которое обеспечивает улучшенное восприятие состава тела, а также специальные программы расширенных интервальных тренировок для бегунов и велосипедистов. Кроме того, Samsung представляет множество новых циферблатов и новую линейку ремешков для часов, которые будут доступны в Samsung и партнерских розничных магазинах.

Новые цели и данные о составе тела включают ежедневные советы и напоминания, которые помогут вам не сбиться с пути. Вы получите подробную информацию о ваших конкретных целях по составу тела, включая вес, процент жира в организме и массу мышц. Они будут видны в приложении Samsung Health на вашем телефоне.

Обновленная функция интервальных тренировок позволяет бегунам и велосипедистам назначать и отслеживать тренировки с индивидуальной интенсивностью. Samsung также добавляет показатель VO2 Max в процентах, чтобы вы знали, как сильно вы напрягаетесь, а также новый индикатор потери пота, который измеряет количество пота, которое вы потеряли во время тренировки, и сколько воды вы должны употребить для восстановления.

Еще одним новым дополнением являются измерения частоты сердечных сокращений восстановления, которые генерируют данные в течение двух минут после окончания тренировки. Samsung также представляет новую программу обучения сну, которая дает вам персональные советы о том, как правильно спать. Новая программа обучения сну создается индивидуально для каждого пользователя на основе его распорядка дня.