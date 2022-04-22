Samsung выпустил Galaxy M53 в Индии с чипом Dimensity 900

Сегодня Samsung официально выпустил Galaxy M53 в Индии. Устройство работает на процессоре Dimensity 900 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Дисплей особенно впечатляет для своего класса — 6,7-дюймовый Super AMOLED+ с разрешением 1080 x 2408 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку на рамке, а не под дисплеем. Наличие бокового считывателя отпечатков пальцев на телефоне с OLED-дисплеем — редкость.

Основная камера имеет разрешение 108 МП, f/1.8, к ней присоединяются стандартная сверхширокая камера 8 МП, f/2.2 и еще два 2-мегапиксельных датчика — один используется для макросъемки, а другой — для определения глубины. На передней панели расположилась 32-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, предположительно по стандарту Power Delivery 3.0. Телефон поставляется с предустановленным One UI 4.1 поверх Android 12. Galaxy M53 доступен в двух цветах: синем и зеленом.