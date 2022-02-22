Samsung выпустил анимационный фильм для своего рингтона 2022 года «За горизонтом»

Исполнение «Over the Horizon» 2022 года принадлежит продюсеру из Лос-Анджелеса Киферу Шеклфорду и включает в себя кросс-жанровое звучание музыканта с влиянием хип-хопа и джазтроники. В серию Galaxy S22 предварительно загружена новая мелодия в интерпретации Шеклфорда. Версия 2022 года впервые включает новое анимационное видео , сопровождающее музыку. Анимация была создана номинантом на премию «Грэмми» художником и продюсером Филом Бодро. Тема этого года — «Новый мир», отражающая постпандемическую жизнь. В мультфильме люди живут как бы в допандемической жизни в теплом и беззаботном свете.