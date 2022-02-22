Samsung выпустил анимационный фильм для своего рингтона 2022 года «За горизонтом»

Каждый год Samsung меняет звучание своей мелодии «За горизонтом», сохраняя основную мелодию, но просит разных музыкантов создать ее новую версию, чтобы мелодия оставалась свежей, а также отражала текущее настроение состояния мира.

Исполнение «Over the Horizon» 2022 года принадлежит продюсеру из Лос-Анджелеса Киферу Шеклфорду и включает в себя кросс-жанровое звучание музыканта с влиянием хип-хопа и джазтроники. В серию Galaxy S22 предварительно загружена новая мелодия в интерпретации Шеклфорда. Версия 2022 года впервые включает новое анимационное видео , сопровождающее музыку. Анимация была создана номинантом на премию «Грэмми» художником и продюсером Филом Бодро. Тема этого года — «Новый мир», отражающая постпандемическую жизнь. В мультфильме люди живут как бы в допандемической жизни в теплом и беззаботном свете.
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