Samsung выпустил прошивку Android Pie для Galaxy M10 и Galaxy M20

Компания Samsung, вслед за Galaxy M30, анонсировала обновление Android Pie для смартфонов Galaxy M10 и Galaxy M20.

Прошивка для Galaxy M10 весит 926 МБ, а для Galaxy M20 — 1883 МБ. В неё разработчики добавили майский патч безопасности, фирменную оболочку One UI и все основные особенности ОС Android Pie. Кроме этого, в прошивке улучшили интерфейс, камеру, производительность и автономное время работы устройств.

Обновление по воздуху уже получают пользователи смартфонов в Индии. Чуть позже прошивка будет доступна для скачивания и в других странах.