Samsung выпустил смартфон Galaxy Quantum 3

Samsung только что выпустила новое устройство серии Galaxy Quantum в Южной Корее. Новый смартфон Galaxy Quantum 3, поставляется с технологией квантовой криптографии и чипсетом среднего класса с поддержкой 5G.

Согласно официальным сообщениям, чипсет с квантовыми генераторами случайных чисел (QRNG) предложит пользователям расширенные функции безопасности для цифровой деятельности. Оно будет включать в себя приложения для смартфонов, начиная от мобильного банкинга и заканчивая платежами, платформами социальных сетей и даже мобильными играми. Последняя итерация серии Galaxy Quantum также будет поставляться с «квантовым индикатором», который показывает пользователям, работает ли квантовая криптография. Примечательно то, что смартфон представляет собой переименованный Galaxy M53 5G, но с технологией квантовой криптографии. Поставки Galaxy Quantum 3 начнутся в конце этого месяца, 26 апреля.