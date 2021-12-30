Samsung выпустила Android 12 на Galaxy Fold

Оригинальный Galaxy Fold от Samsung представлял собой смесь воодушевления, оптимизма и разочарования. Первый в истории складной телефон массового производства компании был запущен в трудные времена, откладывался на несколько месяцев, а затем запускался тихо и не сказать, что успешно. У него было много недостатков, но в итоге есть хорошие новости — Samsung извлекла уроки из всех проблем, которые были у оригинального Galaxy Fold, и сделала намного, намного лучше Galaxy Z Fold 2, а позже выпустила практически идеальный Galaxy Z Fold 3, который буквально покорил аудиторию своими возможностями и характеристиками. Излишне говорить, что оригинальный Galaxy Fold быстро исчез с официальных сайтов и считается устаревшим оборудованием.

Тем не менее, похоже, что Samsung по-прежнему стремится должным образом обслуживать клиентов, которые в конечном итоге купили первый Fold. С сегодняшнего дня двухлетний складной флагман получает последнюю версию Android 12 с OneUI 4.0, что довольно круто. Раньше у Samsung была плохая репутация из-за медленных обновлений или их отсутствия вообще. Однако за последние пару лет компания пообещала проявить большую приверженность и эффективность, когда дело доходит до выпуска последних сборок Android на свои устройства флагманского уровня (и даже среднего класса). Да, операционная система Android 12 была официально выпущена в октябре этого года, а это значит, что компании понадобилось целых 2 месяца, чтобы доставить ОС на различные гаджеты из своего арсенала. Стоит отметить, что сначала приоритет был отдан более новым смартфона — Galaxy S21, S20, Z Fold 3 и Z Flip 3, а также Z Flip и Z Flip 5G.
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