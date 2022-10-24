Samsung выпустила Android 13 на Galaxy S22

Компания Google довольно странно поступила со своей операционной системой — Android 12 ещё не вышла на большинстве смартфонов мира, это, фактически, эксклюзив Pixel и пары других производителей смартфонов. Да и то, у крупных игроков вроде Samsung банально не все смартфоны получили обновление до этой операционной системы, так что в конечном итоге пользователи даже имея флагман прошлого года остаются на Android 11, например. Но при этом компания уже работает над Android 13 и та же Samsung уже выпустила стабильную версию операционной системы нового поколения на свои флагманы Galaxy S22. Это удивительно в том плане, что мир ещё не перешёл с Android 11 на Android 12, а разработчик уже выпустил стабильную версию Android 13 — странная дорожная карта.

При этом стоит понимать, что на самом деле Android 13 от предыдущей версии операционной системы почти не отличается — пользователь получает достаточно простые косметические изменения, которые в целом не дают ощущения полностью новой системы. Это просто декоративные улучшения Android 12, только с парой улучшений в работе гаджета. Например, появилось меню, которое позволяет расширить возможность приложений — пользователь сам может забирать права на то или иное действие у каждого отдельного приложения, чтобы получить более безопасное устройство. И хотя мы, безусловно, рады, что Samsung уже выпустила стабильную версию ОС, на самом деле хотелось бы сказать, что другие компании доберутся до неё через пару лет в лучшем случае.
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