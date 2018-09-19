Samsung выпустила Galaxy J4+ и J6+

Буквально вчера в сети была информация о том, что компания Samsung планирует избавиться от линейки J, которая относится к доступному классу. По мнению инсайдеров, это позволит компании работать в более широком спектре моделей, но на деле оказалось, что слухи ложные. У компании Samsung сегодня в свет вышли два новых смартфона под названием Galaxy J4+ и J6+, оба из которых получили диагональ свыше шести дюймов. Устройства позиционируют как доступные варианты для тех, кто хочет получить большую диагональ и приличную производительность при адекватной стоимости смартфона. Даже у Samsung есть доступные смартфоны, оказывается, и если вы давно планировали купить гаджет от известной компании, то самое время посмотреть на эти гаджеты — они явно стоят своих денег. В ближайшее время ждем новинки в России.