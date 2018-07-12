Samsung выпустила Galaxy J6+

Компания Samsung в последнее время стала много времени уделять выпуску доступных смартфонов. Теперь вот анонсировали Galaxy J6+ — достаточно производительный продукт среднего класса. Конечно, рассчитывать на адекватную стоимость новинки не стоит, ведь у данного бренда всегда имеется приличная накрутка. Но, с другой стороны, если вы давно хотели себе смартфон от известной компании и на дух не переносите смартфоны малоизвестных компаний из Китая, то это наиболее интересный вариант для казуального использования. У вас будет просто шикарный набор возможностей для работы и отдыха, неплохая камера и вполне адекватная сборка корпуса. За свои деньги это может и не самое лучшее решение, но из известных моделей выбирать практически и не из чего. Будем ждать цену для российского рынка.