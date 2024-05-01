Samsung выпустила One UI 6.1 для почти 10 миллионов устройств

Соответственно, можно предположить, что количество пользователей, которые получат данное обновление, будет продолжать расти, и новые функции сервиса Galaxy AI станут доступны ещё большему числу людей по всему миру. Если верить информации специалистов из данной сферы, компания Samsung планирует предоставить доступ к Galaxy AI более чем 100 миллионам пользователей к концу 2024 года. В компании отмечают, что самыми популярными функциями искусственного интеллекта с момента запуска обновления One UI 6.1 стали Live Translate, Live Transcribe, Chat Assist и Circle to Search. Это крайне удобные функции для повседневного использования, на которые явно стоит обратить внимание активным пользователям, которые хотят получить максимум от своего смартфона.