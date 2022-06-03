Samsung выпустила One UI Watch 4.5 на Galaxy Watch4

Samsung недавно объявила о первой в истории общедоступной бета-программе для своих линеек умных часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, и сегодня первая бета-версия была доступна тем, кто зарегистрировал свои носимые устройства. Он называется One UI Watch 4.5 и основан на Wear OS 3.5 (по сравнению с 3.2). Регистрация в бета-программе может быть доступна только в Южной Корее и США, но есть, конечно, и обходные пути. Если вы хотите принять участие, вам нужно зайти в приложение Samsung Members на телефоне Samsung, подключенном к часам, и войти в одну и ту же учетную запись Samsung на телефоне и часах. Затем, если вы находитесь в соответствующем регионе, вы увидите баннер в приложении для участников, рекламирующий вам бета-программу.

Оттуда так же просто можно зарегистрироваться и потом подождать, пока вас впустят. Как только вы войдете в список испытателей, вы получите первую бета-версию в качестве обновления программного обеспечения для ваших часов. Этот апдейт поставляется с пользовательским интерфейсом для работы с двумя SIM-картами, улучшенными уведомлениями с поддержкой полей подтекста, а также усовершенствованиями встроенной клавиатуры, в том числе для голосового ввода и поддержки рукописного ввода. Есть также больше возможностей для настройки будильника. Также вы можете увидеть новые включенные циферблаты. И, к сожалению, неясно, как долго продлится эта бета-программа, прежде чем Samsung решит разослать аналогичное обновление на все устройства.