Samsung выпустила августовский патч для смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung раньше остальных производителей начала распространение августовской заплатки безопасности Android для флагманских смартфонов. Причем апдейт получили не только новые Galaxy S21 и S22, но и выпущенные больше двух лет назад смартфоны Galaxy S20. Пока обновление доступно пользователям из Германии, но в скором времени оно доберется и до других стран. Отметим, что в последнее время Samsung достигла большого прогресса в выпуске патчей безопасности, иногда опережая даже саму Google.

Напомним, что выпущенный в феврале 2022 года Samsung Galaxy S20 получил 6,2-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 7-нанометровую восьмиядерную платформу Exynos 990 или Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а также квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12 Мп сверхширокоугольным модулем, 12 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизатором, а также камерой 3D ToF.