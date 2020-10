Samsung представила публичную бета-версию One UI 3.0 для зарегистрированных пользователей смартфона серии Galaxy S20 в Китае и Индии. Samsung One UI 3.0 имеет номер прошивки G98x0ZCU2ZTJG. One UI 3.0 основан на операционной системе Android 11.

Обновление включает в себя исправления безопасности с 1 октября 2020 года и модуль Knox 3.7. Были исправлены ранее известные ошибки. Изменения коснулись контактов, режима Bixby, экрана блокировки, функции AOD, обновленные скриншоты и многое другое.

Загрузить и установить One UI 3.0 можно через приложение Samsung Members.