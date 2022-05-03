Samsung выпустила обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds 2

Samsung официально представила новые наушники Samsung Galaxy Buds 2 в цвете Onyx Black, причем первыми рынками, на которых появились эти наушники, стали Южная Корея и Германия. Напомним, что компания выпустила беспроводные наушники Galaxy Buds 2 в четырех цветах: черном, белом, оливково-зеленом и лавандовом. Все они пришли с белым корпусом снаружи. Новые же наушники Buds 2 уже доступны для покупки на сайте Samsung, а также в некоторых онлайн- и офлайн-магазинах в Южной Корее. Цена составляет 149 000 южнокорейских вон или около 110 евро. В Германии они стоят 99 евро для первых покупателей.

Емкость аккумулятора наушников и кейса составляет 61 и 472 мАч соответственно. Наушники работают без подзарядки 7,5 часов, а при использовании кейса время работы увеличивается до 29 часов. Поставляются наушники с полностью черным зарядным кейсом. При активном шумоподавлении время автономной работы падает до 5 и 20 часов соответственно.