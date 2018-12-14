Компания Samsung выпустила обновленный ноутбук-трансформер «2-в-1» Samsung Notebook 9 Pen (2019). Новинка стала крупнее, быстрее и получила больше автономности. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Время автономной работы Samsung Notebook 9 Pen (2019) достигает до 15 часов. Имеется ИК-камера с поддержкой функции распознавания лиц Windows Hello. В качестве ОС выступает Windows 10. Предусмотрены порты Thunderbolt 3 (2), USB-C, слот для карт памяти формата UFS и адаптер Wi-Fi 802.11ac. В продажу Samsung Notebook 9 Pen (2019) поступит в следующем году.