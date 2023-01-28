Samsung выпустила плоский монитор Odyssey Neo G7 с Mini-LED подсветкой

Компания Samsung выпустила свой первый плоский игровой монитор Odyssey Neo G7 с Mini-LED подсветкой.

Монитор Odyssey Neo G7 предлагает 43-дюймовую панель Quantum Mini-LED VA с частотой обновления 144 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и разрешением 4K. Яркость модели 400 нит с поддержкой сертификации VESA Display HDR600. 10-битная панель обеспечивает коэффициент контрастности 4250: 1. Odyssey Neo G7 покрывает 95% цветовой гаммы DCI-P3.

Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G7 поддерживает технологию FreeSync Premium Pro для более плавной игры. Модель оснащается двумя динамиками по 20 Вт. Есть два порта HDMI 2.1, два разъема USB-A 3.0, разъем для наушников 3,5 мм, Ethernet и поддержка беспроводного соединения Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5. Подставка обеспечивает регулировку наклона. Монитор можно установить на кронштейн, благодаря совместимости со стандартом VESA 200 на 200.

Samsung Odyssey Neo G7 поступит в продажу с первого квартала 2023 года. Цену монитора производитель не раскрывает.
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