Samsung выпустила прошивку One UI 4.0 для старых устройств

Третья — и, надеемся, последняя — бета-версия оболочки Samsung One UI 4.0, основанная на Android 12, наконец, дойдет до серий Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Хотя это не единовременный выпуск для всех международных подразделений в один и тот же день, обновление уже развёртывают с сегодняшнего дня для некоторых рынков и оно должно быть доступно во всем мире в течение следующих нескольких дней. В то время как Samsung работает над разработкой окончательной стабильной версии для каждого из своих отдельных флагманов, она всегда давала пользователям по всему миру возможность протестировать бета-версии программного обеспечения, что не только дает поклонникам Samsung возможность заблаговременно заглянуть в нее, но также предоставляет компании множество полезных отзывов для предотвращения возможных ошибок в будущем.

Если вы хотите принять участие в тестировании третьей бета-версии One UI 4.0, вам необходимо стать участником программы бета-тестирования Samsung (вы можете сделать это через приложение Samsung Members в Play Store), а затем проверьте, доступно ли обновление в настройках смартфона. Конечно, основной риск при тестировании системного программного обеспечения в его бета-форме заключается в том, что всегда существует возможность сбоя устройства или поломки, и в этом случае вам может потребоваться полностью перезагрузить смартфон. По этой причине всегда лучше иметь резервную копию всех ваших данных, на случай худшего.
Комментарии и отзывы Samsung One UI 4.0
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