Samsung выпустила в продажу монитор Odyssey OLED G9

Рынок игровых мониторов с широким форматом экрана за последние годы стремительно набирает популярность, и Samsung использует возможность покорить этот сегмент, выпустив 49-дюймовый монитор Odyssey OLED G9. Производитель не только использует технологию OLED, которая заслуженно пользуется похвалой благодаря глубине чёрного цвета и насыщенным цветам, но также применяет редкое разрешение Dual Quad HD 5120x1440 пикселей. В результате спецификации монитора соответствуют соотношению сторон 32:9. При этом монитор Odyssey OLED G9 предназначен в основном для игр, так что в характеристиках устройства также указано время отклика в 0,03 мс (от серого к серому) и частотой обновления в 240 Гц с поддержкой AMD FreeSync Premium Pro.

Как и следовало ожидать, в Odyssey OLED G9 используется технология Samsung Quantum Dot, которая обеспечивает более широкую палитру цветов и улучшенную яркость по сравнению с традиционными панелями OLED. Samsung также утверждает, что Odyssey OLED G9 сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 400, однако типичная яркость составляет всего 250 нит. Также монитор имеет изогнутую панель с радиусом кривизны 1800R. Стоит отметить, что компания Samsung оснастила Odyssey OLED G9 двумя портами HDMI 2.1 (один полноразмерный, один микро) и одним разъёмом DisplayPort 1.4. Но у монитора есть и минус — производитель выставил цену в 2200 долларов, так что этот монитор стоит больше, чем некоторые компьютеры пользователей.
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