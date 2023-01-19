Samsung выпустила важнейший апдейт для Galaxy Watch5

В последнее время носимая электроника становится всё более популярной благодаря тому, что она позволяет существенно упростить жизнь владельца и сделать её комфортнее. Например, сегодня у нас появилась официальная информация о том, что компания Samsung выпустит апдейт для своих умных часов Galaxy Watch5, чтобы пользователь имел возможность посредством умных часов отслеживать работу своих умных камер видеонаблюдения и умного дверного звонка. Это работает очень просто — в тот момент, когда человеку кто-то звонит в дверь, пользователь может просто взять часы, открыть соответствующее приложение и спокойно посмотреть, кто к нему пришёл. Для этого, конечно, можно использовать и смартфон, но иногда часы даже удобнее во всех смыслах.

Также пользователь сможет с умных часов на руке просматривать камеры видеонаблюдения. Это удобно, если у вас смартфон, например, находится далеко, и при этом вы хотите получить достаточно быстро информацию о происходящем вокруг дома или внутри него. Подобных функций на других умных часах пока что не наблюдается, так что владельцы Galaxy Watch5 получают значительный прирост возможностей по сравнению с конкурентами. Другое дело, что далеко не всем это нужно, а у многих банально нет умного дверного звонка или умных камер видеонаблюдения, так что им подобные обновления не дадут абсолютно ничего. Но очень хорошо, что производитель работает в этом направлении и улучшает функции и так достаточно хороших умных часов.