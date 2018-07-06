Samsung выпустила замок

Технологии умного дома постепенно развиваются и становятся более бытовыми, обыденными. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что замки можно будет открывать при помощи смартфона, а сейчас Samsung представила новую технологию, которая полностью заменяет дверные замки. Вы просто соединяете свой смартфон с дверью, после чего подходите, прикладываете смартфон к замку и тот открывается. Можно еще настроить пароль или разблокировку смартфона по отпечатку пальца, чтобы вы могли на сто процентов быть уверенными в сохранности своего имущества. Пока что не совсем понятно как именно технологию планируют продавать, но это очень круто, прямо как из фильмов про будущее. Остается только дождаться продукт в продаже, после чего можно будет спокойно исследовать данную область и узнавать все детали.