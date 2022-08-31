Samsung выпустит 82% всех дисплеев для iPhone 14

Последние данные Display Supply Chain Consultants показывают, что по сравнению с предыдущим годом Samsung Display незначительно потеряла свою долю на рынке, по сравнению с 83 процентами заказов от компании Apple в прошлом году — при производстве iPhone 14 компания будет выпускать 82% от всех панелей для нового флагмана, так что потеря одного процента на самом деле не имеет особого значения. Сообщается, что Apple получит в общей сложности 34 миллиона панелей iPhone 14 от вышеупомянутых поставщиков. Технологический гигант получил около 1,8 миллиона устройств в июне, 5,35 миллиона в июле и еще 10 миллионов в августе. Что касается сентября, ожидается, что Apple получит самую большую партию — 16,5 млн единиц.

Мы считаем, что в оставшиеся месяцы производителю iPhone потребуется больше панелей, поскольку в более раннем отчете утверждалось, что компания планирует поставить 90 миллионов единиц iPhone 14 в 2022 году. Это означает, что Apple потребует еще 56 миллионов панелей в течение оставшегося года. Что касается того, какая модель получит наибольшее количество поставок, DSCC ранее отмечала, что iPhone 14 Pro Max будет иметь самые высокие поставки панелей из оставшихся трех, что неудивительно, учитывая, что эта модель будет иметь наибольшее количество обновлений. К нашему удивлению, iPhone 14 Max, менее дорогая модель, которая предположительно будет иметь тот же размер дисплея, что и iPhone 14 Pro Max, будет иметь наименьшие поставки панелей, но ситуация может улучшаться с каждым месяцем. Ожидается, что Apple выпустит серию iPhone 14 7 сентября, поэтому тогда у нас будет для вас вся информация.