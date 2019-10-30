Samsung выпустит Galaxy Book S на новом процессоре

В конце лета этого года компания Samsung выпустила свой новый доступный ноутбук под названием Galaxy Book S, который работал на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx. Однако устройство оказалось не очень уж производительным, ведь процессор этот подходит для работы с текстом и браузером, а пользователи привыкли к чуть большему количеству возможностей. Дабы удовлетворить запросы пользователей компания решила выпустить в продажу ноутбук на процессоре Intel Lakefield, который будет чуть более производительным, при этом цена ноутбука вроде как останется на том же уровне. Хотя, конечно, верится в стоимость с большим трудом, ведь производитель делает упор на доступность продукта и если ее не будет, то какой смысл в новинке?