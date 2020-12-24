Samsung выпустит Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Fold 3 в 2021

Сегодня инсайдеры, у которых есть свои источники в компании Samsung, официально заявили, что Samsung Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Fold 3 будут выпущены в 2021 году. К сожалению, никакой информации о характеристиках гаджета или возможностях новинок нет — производитель пока что находится на этапе проектирования, так что готовых прототипов нет. С другой стороны, нужно понимать, что никаких кардинальных изменений в смартфонах не будет. Производитель поставит чуть более привлекательный процессор, организует больше памяти и ОЗУ, добавил лучшие камеры. Но основной дизайн и прочие элементы останутся точно такими же, как и у оригинальных гаджетов второго поколения. Технологию будут просто постепенно шлифовать, чтобы довести до идеала.