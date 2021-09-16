Samsung выпустит OLED-дисплеи 90 Гц для ASUS

Samsung начала производство OLED-дисплеев с частотой 90 Гц, которые будут использоваться в новейших ноутбуках ASUS. Изначально 14-дюймовые панели с разрешением 2880 x 1800 и соотношением сторон 16:10 были значительно задержаны, поскольку сначала Samsung заявила, что они появятся в марте этого года, а потом пришлось перенести релиз из-за множества факторов. Дополнительная скорость по сравнению с OLED-панелями 60 Гц делает их особенно интересными для игр. Samsung отмечает, что технология OLED создает меньше размытия при движении, чем ЖК-панели, и утверждает, что вы увидите более четкое движение на OLED-дисплее с частотой 90 Гц, чем на модели с ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц. Теоретически это может означать относительно четкую игру на дисплее, который не так требователен для графического процессора вашего компьютера.

OLED-экраны также обеспечивают лучшую цветопередачу со 100-процентным покрытием DCI-P3, которое превосходит большинство ЖК-моделей. Они также обеспечивают более глубокий черный цвет, более быстрое время отклика и лучшие углы обзора. Недостатком по сравнению с ЖК-дисплеями является отсутствие высокого уровня яркости и более низкая энергоэффективность при просмотре яркого контента. И стоимость, конечно же. Планируется, что новые экраны появятся на моделях ASUS Zenbook 14X Pro и Vivobook Pro 14X, анонсированных ранее в этом месяце. Но пока что этого релиза нужно ещё подождать, так как сейчас информация всё ещё выглядит слишком пресс-релизной.
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