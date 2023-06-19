Samsung выпустит One UI 6.0 на базе Android 14 уже этим летом

Важно уточнить, что речь идёт именно о бета-тестировании, которое продлится какое-то время перед запуском полноценной релизной версии прошивки. Но, как показала практика, компания Samsung в последнее время достаточно эффективно работает в этом направлении. Соответственно, вместе с выпуском прошивки One UI 6.0 можно ожидать все преимущества, которые реализованы в чистой версии операционной системы Android 14, а также апгрейды и изменения, которые внесла сама компания Samsung. К сожалению, никакой информации о конкретных функциях прошивки просто нет — придётся подождать, пока инсайдеры накопают больше ценных данных. Если же говорить о дате запуска бета-теста, третья неделя июля имеет смысл, так как именно в этот период компания представит складные смартфоны.