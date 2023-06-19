Samsung выпустит One UI 6.0 на базе Android 14 уже этим летом

Новая операционная система Android 14 медленно приближается к своему окончательному релизу на смартфонах Google Pixel, и пользователи смартфонов других производителей, естественно, тоже очень хотели бы получить доступ к свежей ОС хотя бы в этом году — в ней достаточно много интересных преимуществ на самом деле. К счастью, ждать, пока компании начнут разрабатывать обновление, не придётся, поскольку инсайдеры нашли подтверждение скорому релизу фирменной прошивки Samsung One UI 6.0 на базе Android 14 — в ближайшее время она должна появиться на смартфонах серии Galaxy S23, а потом и на гаджетах более старых модельных линеек. Согласно последней информации, компания Samsung запустит программу бета-тестирования One UI 6.0 ближе к концу июля текущего года.

Важно уточнить, что речь идёт именно о бета-тестировании, которое продлится какое-то время перед запуском полноценной релизной версии прошивки. Но, как показала практика, компания Samsung в последнее время достаточно эффективно работает в этом направлении. Соответственно, вместе с выпуском прошивки One UI 6.0 можно ожидать все преимущества, которые реализованы в чистой версии операционной системы Android 14, а также апгрейды и изменения, которые внесла сама компания Samsung. К сожалению, никакой информации о конкретных функциях прошивки просто нет — придётся подождать, пока инсайдеры накопают больше ценных данных. Если же говорить о дате запуска бета-теста, третья неделя июля имеет смысл, так как именно в этот период компания представит складные смартфоны.
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