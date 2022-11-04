Samsung выпустит S23 только на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

На протяжении многих лет компания Samsung работала над тем, чтобы развить свою собственную линейку мобильных процессоров и уйти от зависимости в отношении некоторых крупных производителей. Это, теоретически, позволяет производителю увеличить прибыль, так как не нужно покупать у других компаний их процессоры, а это, безусловно, очень важный момент, плюс можно оптимизировать операционную систему под свой процессор, а не под отдельную модель стороннего производителя. Но вскоре оказалось, что у Samsung нет достаточных возможностей, чтобы конкурировать на рынке с топовыми решениями, так что теперь компания полностью отказалась от идеи создания своего собственного процессора — вместо этого производитель выпустит следующий флагман на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Инсайдеры заявили, что корейский гигант полностью отказался от задумки выпускать в продажу смартфон на собственном процессоре — вместо этого будет использоваться новейший флагман Snapdragon 8 Gen 2, который обладает внушительной производительностью и позволяет получать доступ к множеству современных технологий. Для покупателей эта новость просто отличная, ведь компания переходит от устаревших и отсталых во всех отношениях чипов Exynos на действительно качественное решение, а покупателю больше не нужно искать смартфон из США, ведь именно там Samsung выпускала смартфоны на чипах Qualcomm. Видимо, конкурировать с гигантом на рынке мобильных процессоров оказалось слишком тяжело.