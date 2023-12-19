Samsung выпустит чипы по 2 нм уже в 2025 году

Компании Samsung и TSMC, по информации инсайдеров, начнут массовое производство чипов по технологическому процессу в 2 нм уже в 2025 году. И чтобы получить преимущество, по данным журналистов их Южной Кореи, Samsung рассматривает возможность предоставления потенциальным клиентам скидок на готовую продукцию, чтобы отобрать долю рынка у своего конкурента. Проблема только в том, что у компании достаточно низкая производительность заводов и крупным компаниям просто не хватит готовой продукции от Samsung, так что скидки могут ничего не дать. И это на самом деле огромная проблема, которую пока что сложно решить. К примеру, компания Qualcomm заказывала продукцию по технологическому процессу в 3 нанометра исключительно у TSMC для своего процессора Snapdragon 8 Gen 4, который должен отправиться в релиз в 2024 году, потому что Samsung не смогла удовлетворить заказы производителя.

Это серьёзный удар для Samsung, поскольку компания снова упустила возможность закрепить за собой прибыльного клиента. С другой стороны, есть мнение, что теперь компания Qualcomm прорабатывает стратегию заказа продукции у двух отдельных компаний в 2025 году — гигант разместит заказы сразу и у Samsung, и у TSMC, чтобы получить преимущество в ценообразовании. Ведь когда у кого-то одного на рынке нет монополии на готовую продукцию, то можно смело говорить о более выгодных ценах и скидках. Это интересная новость, как и тот факт, что уже в 2025 году будут чипы на 2 нанометрах.