Samsung выпустит фишки One UI 6.1.1 на старых смартфонах

Фирменная прошивка One UI 6.1.1, которая дебютировала в рамках смартфонов складного типа Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, открыла пользователям внушительный набор различного рода нововведений, о которых даже инсайдеры не подозревали. А теперь оказалось, что эти новинки будут доступны в том числе и на более старых устройствах производителя. Например, согласно информации с корейского форума компании Samsung, прошивка One UI 6.1.1 добавит функцию Auto Zoom в режим Flex Camera для Galaxy Z Flip5, складной смартфон предыдущего поколения. Более того, функция Instant Slowmo, которая впервые появилась в серии смартфонов Galaxy S24, будет доступна также на Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 и серии планшетов Galaxy Tab S9.

Также стоит отметить, что функция Portrait Studio, позволяющая переключаться между различными портретными эффектами, будет доступна на Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, а также Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Более того, производитель реализует эту фишку в серии смартфонов Galaxy S22, S23 и S24, Galaxy S23 FE, а также серии планшетов Galaxy Tab S8 и Tab S9 (как будто кто-то снимает портреты на планшеты). Безусловно, кому-то эти функции просто без надобности и пользователи не заметят того, что их добавили на старые смартфоны. Но радует сам факт того, что производитель решил реализовать важные функции на старых устройствах — многие конкуренты с релизом нового флагмана о предыдущих моделях просто забывают, что довольно неприятно.
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