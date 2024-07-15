Samsung выпустит фишки One UI 6.1.1 на старых смартфонах

Также стоит отметить, что функция Portrait Studio, позволяющая переключаться между различными портретными эффектами, будет доступна на Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, а также Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Более того, производитель реализует эту фишку в серии смартфонов Galaxy S22, S23 и S24, Galaxy S23 FE, а также серии планшетов Galaxy Tab S8 и Tab S9 (как будто кто-то снимает портреты на планшеты). Безусловно, кому-то эти функции просто без надобности и пользователи не заметят того, что их добавили на старые смартфоны. Но радует сам факт того, что производитель решил реализовать важные функции на старых устройствах — многие конкуренты с релизом нового флагмана о предыдущих моделях просто забывают, что довольно неприятно.