Samsung выпустит гибкий смартфон с тремя камерами

Аналитики мобильного рынка уверены, что корейская компания Samsung покажет свой гибкий смартфон с системой трех камер на тыльной стороне. Дело в том, что в последнее время количество камер действительно сильно выросло — буквально каждый второй продукт выше среднего класса получает три камеры, если даже примеры, когда этих самых датчиков изображения еще больше. На текущий момент это тоже самое, что водить вилами по воде — никакого эффекта. Компания не готова показывать гибкий смартфон в готовом виде, а значит рассуждать о количестве камер просто глупо. Но, если корейский гигант все же выпустит подобное устройство в продажу, то нам интересно посмотреть на стоимость гаджета. Ведь все затраты на разработку столь необычного продукта нужно чем-то перекрыть.