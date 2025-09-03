Samsung выпустит очень скромную партию Galaxy G Fold

Компания Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке складных устройств с помощью нового трикладного смартфона Galaxy G Fold. Это станет важным шагом в дизайне и смелым решением для бренда — однако, вопреки ожиданиям полноценного глобального запуска, производитель выбрал осторожную стратегию. Сначала устройство появится в ограниченном количестве и лишь в определённых регионах мира. По данным инсайдеров, Samsung планирует выпустить лишь 50000 экземпляров Galaxy G Fold, что заметно меньше ожидаемых 200000. Смартфон будут продавать выборочно — преимущественно в регионах с высоким уровнем доходов, чтобы сохранить имидж эксклюзивного продукта. Такой шаг позволит компании протестировать интерес пользователей и собрать обратную связь для дальнейших улучшений. Но ограниченное предложение может привести к росту цены на сером рынке — ранние покупатели рискуют переплатить за новинку.

Подобная стратегия выгодна для Samsung — компания получает ценные данные о спросе, при этом не снижая продажи уже успешного Galaxy Z Fold 7, который уверенно держится на рынке. Схожий подход ранее применялся к экспериментальному XR-шлему Project Moohan, также выпущенному малыми партиями и только в отдельных странах. Однако у стратегии есть и минус — искусственный дефицит может подорвать основную цель Galaxy G Fold — вывести формат складных смартфонов с тремя сегментами дисплея в массы. Но, вероятно, это всё равно выгоднее, чем заваливать рынок и создавать профицит.
Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых расцветках…
Компания Xiaomi объявила, что её флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых лимитированных…
Телефон HMD 101 4G получил поддержку DeepSeek…
Компания HMD пополнила ассортимент недорогих кнопочных телефонов моделью HMD 101 4G, который получил одну…
Опубликованы рендеры смартфона POCO F7…
Профильный ресурс Android Treasure поделился качественными изображениями и подробностями о характеристика…
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Смартфон iQOO Z10R получит тонкий корпус …
Компания iQOO опубликовала качественные изображения и подробности о смартфоне iQOO Z10R, который будет пр…
Смартфон Vivo T4 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo T4 Pro, который еще не был предс…
Мощный смартфон Infinix GT 30 Pro вышел в России …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон GT 30 Pro, который основан на производительном 4…
Смартфона Vivo Y400 5G засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo Y400 5G, который еще не был пред…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor