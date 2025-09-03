Samsung выпустит очень скромную партию Galaxy G Fold

Компания Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке складных устройств с помощью нового трикладного смартфона Galaxy G Fold. Это станет важным шагом в дизайне и смелым решением для бренда — однако, вопреки ожиданиям полноценного глобального запуска, производитель выбрал осторожную стратегию. Сначала устройство появится в ограниченном количестве и лишь в определённых регионах мира. По данным инсайдеров, Samsung планирует выпустить лишь 50000 экземпляров Galaxy G Fold, что заметно меньше ожидаемых 200000. Смартфон будут продавать выборочно — преимущественно в регионах с высоким уровнем доходов, чтобы сохранить имидж эксклюзивного продукта. Такой шаг позволит компании протестировать интерес пользователей и собрать обратную связь для дальнейших улучшений. Но ограниченное предложение может привести к росту цены на сером рынке — ранние покупатели рискуют переплатить за новинку.

Подобная стратегия выгодна для Samsung — компания получает ценные данные о спросе, при этом не снижая продажи уже успешного Galaxy Z Fold 7, который уверенно держится на рынке. Схожий подход ранее применялся к экспериментальному XR-шлему Project Moohan, также выпущенному малыми партиями и только в отдельных странах. Однако у стратегии есть и минус — искусственный дефицит может подорвать основную цель Galaxy G Fold — вывести формат складных смартфонов с тремя сегментами дисплея в массы. Но, вероятно, это всё равно выгоднее, чем заваливать рынок и создавать профицит.