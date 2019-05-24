Samsung выпустит смартфон Galaxy A70S

В начале этого месяца Samsung анонсировал 64-мегапиксельный сенсор камеры ISOCELL Bright GW1. Сейчас в сети появилась информация, какой смартфон компании получит его первым.

Производитель готовит к анонсу смартфон Galaxy A70S. Новинка станет улучшенной версией обычного A70. Именно её оснастят новым сенсором. Напомним, ISOCELL Bright GW1 создаёт фотографии в условиях недостаточной видимости с максимальным разрешением 16 Мп. Он поддерживает HDR в реальном времени до 100 децибел и запись видео в формате Full HD со скоростью 480 кадров в секунду. Остальные спецификации Galaxy A70S неизвестны, но скорее всего, они останутся прежними. Это будет 6.7-дюймовый Infinity-U Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 670, 6/8 ГБ ОЗУ, а также аккумулятор на 4500 мАч с портом USB-C и быстрой 25-ваттной зарядкой.

Пока нет официальной информации о дате презентации устройства, но можно предположить, что анонс состоится летом.